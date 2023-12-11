انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 157250 دينارا مقابل كل 100 دولار ، فيما كانت الاسعار امس الاحد 157400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158250 دينار، بينما بلغ الشراء 156250 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 156850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 156700 دينار مقابل 100 دولار.