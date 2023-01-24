انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم امس الاثنين 162800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 158000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا عن صباح يوم امس الاثنين حيث بلغ سعر الدولار البيع 159250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 159225 دينارا لكل 100 دولار امريكي.