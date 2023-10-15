انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 160400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 158750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 160200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 160100 دينار مقابل 100 دولار.