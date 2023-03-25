انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 155950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 156100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 155000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن مكاتب الصيرفة تداولت الدولار وسجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 155900 دينار ، وبلغ سعر الشراء 154900 دينار لكل 100 دولار.