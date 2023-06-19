انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس السبت 146950 دينار.

وكذلك انخفضت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146700 دينار، وسعر الشراء 146650 دينار مقابل 100 دولار.