انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح يوم أمس السبت 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145700 دينار مقابل 100 دولار.