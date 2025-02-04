انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين في العراق.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.