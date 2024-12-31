انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي العراق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.