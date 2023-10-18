انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد ، اليوم الاربعاء ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 160100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 159850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159750 ديناراً مقابل 100 دولار.