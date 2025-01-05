انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 151250 دينارا مقابل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح اليوم 151450 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا مقابل كل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150750 دينارا.