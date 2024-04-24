انخفاض أسعار  الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في العاصمة العراقية بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق مكاتب الصرافة الرئيسة مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146500 دينارا مقابل كل 100 دولار ، حيث سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 146900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146350 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي.