انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 دينارا مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت اسعار الدولار في صباح هذا اليوم 146200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.