انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147850 دولارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.