انخفاض أسعار  الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار دولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146900 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 147200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار.