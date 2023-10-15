انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158200 دولار مقابل 100 دولار، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 159850 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 159250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 158650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158550 دينارا مقابل 100 دولار.