انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار امريكي.