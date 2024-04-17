انخفاض أسعار  الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 148300 دينار مقابل كل 100 دولار ، في حين كانت الأسعار قد سجلت صباح هذا اليوم 148750 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا، بينما بلغ الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148000 دينار.