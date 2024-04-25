انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق مع نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد، ليوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار ، فيما سجلت اسعار الدولار في صباح هذا اليوم 146700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146400 دينار مقابل 100 دولار امريكي.