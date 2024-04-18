انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد، اليوم الخميس ،وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع الذي شارف على الانتهاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 148100 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضاً حيث بلغ سعر البيع 147550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147450 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.