انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد، اليوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157250 ديناراً مقابل 100 دولار ،فيما سجلت صباح هذا اليوم 157400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156850 دينارا مقابل 100.