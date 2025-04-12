انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولارا, فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147900 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.