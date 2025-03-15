انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ اسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148200 دينار مقابل 100 دولار. .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.