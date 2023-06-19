انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار اليوم الاثنين، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146450 دينارا مقابل 100 دولار.