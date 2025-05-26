انخفاض أسعار الدولار في بغداد  واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140450 ديناراً مقابل 100 دولار.