انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيستين في بغداد، لتسجلا سعر صرف بلغ 147500 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 147800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.