انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 157900 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156975 دينارا مقابل 100 دولار.