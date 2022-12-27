انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت أسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 157300 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 155750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 156100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.