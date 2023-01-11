انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 157500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 159950 عراقيا مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156975 دينارا مقابل 100 دولار.