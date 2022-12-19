انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 151400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 151850 دينارا مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.