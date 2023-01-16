انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 157300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح امس الاحد 157900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 156750 دينارا عراقيا.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر الدولار البيع 157500 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 157475 ديناراً لكل 100 دولار.