انخفاض أسعار الدولار في بغداد مع إغلاق بورصة الكفاح

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 156350 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 155000 دينار لكل 100 دولار.

وأغلقت بورصة أربيل أبوابها اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بأعياد نوروز