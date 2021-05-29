سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-29T07:16:12+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149500 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان  لم يشهد تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها .

related

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-31 07:21:26
لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

انخفاض مستمر في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-05-05 09:47:39
انخفاض مستمر في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-04 07:14:08
الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-21 07:06:39
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 07:13:53
إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان