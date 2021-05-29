انخفاض أسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149500 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم يشهد تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها .