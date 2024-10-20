انخفاض أسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي، صباح الاحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152750 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 153300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 152750 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 152650 دينارا مقابل 100 دولار