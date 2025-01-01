انخفاض أسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل مع افتتاح البورصة ببداية العام

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح البورصة في العراق ببداية العام 2025.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 151900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل سعر البيع 151400 دينار مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار .