انخفاض أسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152800 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الأحد التي سجلت 153100 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينار، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة ، إذ بلغ سعر البيع 152500 دينار، سعر الشراء 152400 دينار مقابل 100 دولار.