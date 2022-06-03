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انخفاض أسعار الدولار عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-03T10:03:41+0000
انخفاض أسعار الدولار عالمياً

شفق نيوز/ انخفض الدولار يوم الجمعة حيث ارتفعت الرغبة في المخاطرة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت الأسهم حيث يأمل المستثمرون أن البيانات الأمريكية قد تؤثر على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرته الحادة لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني ADP يوم الخميس ارتفاع الوظائف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي.

وأصبح التداول يوم الجمعة أكثر هدوءًا مع إغلاق أسواق لندن لقضاء عطلة عامة.

وتراجع الدولار 0.1٪ إلى 101.75 أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى ، في حين صعد اليورو 0.1٪ إلى 1.0747 دولار.

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