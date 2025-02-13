انخفاض أسعار الدولار بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 150400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار .