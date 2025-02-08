انخفاض أسعار الدولار بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا مقابل 100 دولار.