انخفاض أسعار الدولار بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، يوم السبت ، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143000 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 142200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.