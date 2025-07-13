انخفاض أسعار الدولار ببغداد و استقرارها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 141250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار سجل استقرارا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.