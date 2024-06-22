انخفاض أسعار الدولار ببغداد واستقرارها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال وكالة مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.