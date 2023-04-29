انخفاض أسعار الدولار ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، 141200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح الخميس الماضي 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 140250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 141650 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 141300 دينار مقابل 100 دولار