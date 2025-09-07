انخفاض أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 143000 دينار يوم أمس السبت.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142600 ديناراً لكل 100 دولار.