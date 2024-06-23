انخفاض أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 147000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 146800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.