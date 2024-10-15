انخفاض أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 153000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 153200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.