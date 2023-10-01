انخفاض أسعار الدولار ببغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155700 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الاسعار ليوم امس السبت 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 154750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 155450 دينارا مقابل 100 دولار.