انخفاض خام البصرة مع تراجع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 38 سنتا بما يعادل 0.66%‎‎ ليصل إلى 57.35 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 38 سنتا بما يعادل 0.64% ليصل 59 دولاراًً.

وتراجعت أسعار النفط عالميا لتزيد من خسائر الجلسة السابقة، حيث بدت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا تتعزز، مما رفع التوقعات بتخفيف محتمل للعقوبات.

وبلغ خام برنت 60.24 دولاراً فيما بلغ خام تكساس الأمريكي 56.50 دولاراً.