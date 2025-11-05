انخفاض خام البصرة مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 66 سنتا بما يعادل 1.02%‎‎ ليصل الى 64.02 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 66 سنتا بما يعادل 0.99% ‎ليصل 65.87 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية سلطت الضوء على المخاوف بشأن نمو الاقتصاد والطلب على الوقود، بينما تفاقمت المخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتقارير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية.