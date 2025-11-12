انخفاض خام البصرة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالمياً
2025-11-12T06:09:14+00:00
شفق نيوز - بغداد
انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 25 سنتاً بما يعادل 0.40% ليصل إلى 62.01 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 25 سنتاً بما يعادل 0.39% ليصل 63.86 دولاراً.
وانخفضت أسعار النفط مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع توقعات بإنهاء إغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية مما يعزز الطلب.