انخفاض خام البصرة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 25 سنتاً بما يعادل 0.40%‎‎ ليصل إلى 62.01 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 25 سنتاً بما يعادل 0.39% ‎ليصل 63.86 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع توقعات بإنهاء إغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية مما يعزز الطلب.