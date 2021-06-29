انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط العالمي، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.65 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 1.61%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 71.41 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.49%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 75.07 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 74.64 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.82 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.24 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.52 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية الثلاثاء ليبلغ خام برنت 74.60 دولاراً، وخام غرب تكساس 72.82 دولاراً للبرميل.